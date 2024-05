Tko je Frank McCourt, milijarder koji pokušava kupiti TikTok?

McCourt je još 2012. godine prodao Los Angeles Dodgerse za ozbiljan iznos, a Forbes donosi priču o tome kako je otada izgradio svoje poslovno i medijsko carstvo i osnovao konzorcij koji bi potencijalno mogao kupiti TikTok.

Investitor i poduzetni, milijarder Frank McCourt, organizira ponudu za kupnju TikToka kroz Project Liberty, organizaciju kojoj je obećao 500 milijuna dolara, a čiji je cilj borba za sigurniji i zdraviji internet gdje su vlasnici korisničkih podataka sami korisnici, a ne tech giganti poput ByteDancea, Mete ili Alphabeta. Project Liberty je potencijalnu ponudu najavio u srijedu, a planira surađivati s investicijskom bankom Guggenheim Securities i odvjetničkom tvrtkom Kirkland & Ellis, kao i nekoliko tehnologa koji već sudjeluju u inicijativi.

McCourt u ring ulazi kao pojedinac koji se već proslavio oštrim kritikama tehnoloških giganta, pogotovo kineskog TikToka. “Moramo ukinuti model ili ga razviti u onaj gdje se kontrola, izbor, vlasništvo i prava vraćaju u ruke pojedinaca,” rekao je 70-godišnji McCourt za Forbes u studenom. “To nije niti kineska niti američka tehnologija. To su vaši izbori.”

Najpoznatiji kao bivši vlasnik Los Angeles Dodgersa, McCourt se posljednjih deset godina fokusirao na investiranje oko 850 milijuna dolara zarade od prodaje kluba. Novac je uložio u sport, nekretnine, tehnologiju, medije i investicijsku tvrtku fokusiranu na privatne kredite. U siječnju prošle godine odstupio je s mjesta izvršnog direktora svoje tvrtke McCourt Global kako bi se fokusirao na Project Liberty, ali još uvijek je izvršni predsjednik i stopostotni vlasnik. Njegova imovina ima vrijednost od oko 1,4 milijarde dolara, čime je on po prvi put ove godine uvršten na Forbesovu listu milijardera – iako je njegovo bogatstvo daleko ispod procijenjene vrijednosti ByteDancea od 220 milijardi dolara. Novac planira prikupiti iz zaklada, doprinosa, mirovinskih fondova i javnosti u sklopu svog plana da račune korisnika prebaci u protokol koji im pruža veću kontrolu nad njihovom digitalnom imovinom i podacima, pokazuje Semafor.

Ta ponuda za kupnju TikToka vjerojatno će imati gomilu konkurenata, a neki od njih bit će vjerojatno iz istih onih tehnoloških divova koje je McCourt kritizirao. Njemu ambiciozni planovi nisu nepoznati, pogotovo kad se u obzir uzme velika mislija Project Libertyja.

“Morate početi s pozicije da je sve moguće. Poslije toga doći će i izazovi i rješavat ćemo ih jednog po jednog,” rekao je prošle godine, govoreći i svom naumu da reformira tehnologiju. “Na kraju, ne postoje garancije da će išta od ovog uspjeti.”

McCourtovi poduzetnički korijeni sežu u 1893. godinu, kada je njegov pradjed osnovao McCourt Company, građevinsku firmu iz Bostona. Frank je studirao na sveučilištu Georgetown i dobio diplomu iz ekonomije 1975. godine, nakon čega se vratio na Massachusetts i radio na razvoju nekretnina.

Pokušao je kupiti svoje omiljene Boston Red Soxe 2001. godine, ali više su ponudili milijarderi John Henry i Tom Werner. Nekoliko godina kasnije, navodno je gotovo osam hektara zemljišta na jugu Bostona založio kao kolateral kako bi kupio Los Angeles Dodgerse za 371 milijun dolara. Period u kojem je McCourt bio vlasnik Dodgersa bio je vrlo kontroverzan, a uključivao je i optužbe za financijske malverzacije i izbjegavanje poreza. Priča je završila tako što je klub podnio zahtjev za bankrot 2011. godine. McCourt je Dodgerse prodao 2012. godine za 2,2 milijarde dolara, što je u to vrijeme bila najveća prodaja u sportskoj povijesti. Zaradio je oko 850 milijuna dolara nakon poreza i vrlo dramatičnog razvoda.

U međuvremenu je McCourt prodao većinu svojih nekretnina u Bostonu, uglavnom 2006. godine, i počeo diverzificirati svoje investicije. Sada ima nekoliko zgrada u prestižnom kvartu u Dallasu, kao i komercijalne i rezidencijalne nekretnine u Kaliforniji, Teksasu i Londonu.

Nastavio je investirati i u sport: 2014. godine McCourt Global je kupio 50 posto udjela u natjecanju Global Champions League and Tour, jednom od najpoznatijih konjičkih natjecanja na svijetu, kojeg je prodao za neobjavljen iznos 2022. godine. Četiri godine nakon prodaje Dodgersa McCourt je kupio i francuski nogometni klub Olympique de Marseille za oko 50 milijuna dolara. Otada je mnogo investirao u tim koji je u sezoni 2021.-2022. ostvario prihode od 200 milijuna dolara, iako je od McCourtove kupnje izgubio stotine milijuna dolara, prenio je portal Athletic. U otprilike isto vrijeme McCourt je osnovao investicijsku tvrtku MGG Investment Group koja je od 2016. upravljala s oko 300 milijuna dolara, a prošle godine s vrtoglavih 5,6 milijardi dolara.

Tijekom tog perioda McCourt je postao sve zabrinutiji zbog vlasništva korisnika nad podacima, shvativši da mnogo istraživača podataka u Georgetownu, fakultetu gdje je studirao i kojem je donirao stotine milijuna dolara, žele pristupiti podacima koji im nisu dostupni.

“Unutar škole nalazi se ogroman institut za podatke,” rekao je McCourt. “Znali smo da bi pristup podacima bio odličan za kreatore politike, ali vrlo brzo nam je postalo jasno da podaci koji im trebaju nisu dostupni jer ih kontroliraju velike tehnološke kompanije. Ljudi koji u Washingtonu imaju moć ili nisu znali što se događa s tehnologijom i podacima korisnika ili su gurali glavu u pijesak jer su uzimali novce od tih ogromnih, moćnih, bogatih platformi koje imaju svoje lobiste na svakom uglu.”

McCourt je 2021. godine odlučio pokrenuti Project Liberty, koji se bavi istraživanjem, zagovaranjem politika i tehnološkim investicijama kako bi ljudi imali više kontrole nad svojim podacima i digitalnim identitetom, kaže predsjednik i izvršni direktor Tomicah Tillemann. Project Liberty ima i istraživački ogranak u suradnji s francuskim istraživačkim sveučilištem Sciences Po, Georgetownom i Stanfordom, koji financira istraživačke projekte vezane za društvene mreže i vlasništvo nad podacima. Što se aktivizma tiče, Project Liberty organizira događaje, uključujući njih nekoliko organiziranih povodom McCourtove knjige Our Biggest Fight: Reclaiming Liberty, Humanity and Dignity in the Digital Age koju je napisao s Michaelom Caseyem iz CoinDeska i objavio u ožujku.

Dosad se tehnološki ogranak Project Libertyja uglavnom bavio protokolom otvorenog koda imena Decentralized Social Networking Protocol (DSNP) koji korisnicima omogućava da ostanu vlasnici svojih podataka i da ih spajaju na više platformi. McCourt kaže kako DSNP funkcionira slično kao i telefonski broj koji je isti na različitim operaterima, dok je konkretan telefonski broj vezan za konkretnog korisnika. On je uložio i u web3 platformu MeWe koja ima 20 milijuna korisnika i prikupila je 27 milijuna dolara 2022. godine.

Nejasno je koliko je održiv ekonomski model za decentralizirani protokol – zasad još nema dovoljno istraživanja, kao ni rješenja koje bi se moglo primijeniti na veličinu današnjih tech divova, no McCourtova namjera da neke od podataka korisnika TikToka premjesti na DSNP bio bi znak velike promjene za inicijativu.

Također je nejasno koliko je sam McCourt dao inicijativi, kako ona planira potrošiti 500 milijuna dolara koje je obećao i hoće li nešto od tog iznosa biti potrošeno upravo na kupnju TikToka. Ipak, jedno je sigurno: McCourt, glavni osnivač organizacije, želi da ovo bude ono što će ostaviti u naslijeđe sljedećoj generaciji. “Blagoslovljen sam sa sedmero djece,” rekao je na predstavljanju knjige u ožujku. “I kažem vam, upravo za to se i borim.”

Autor originalnog članka: Phoebe Liu, Forbes

Link: Who Is Frank McCourt, The Billionaire Trying To Buy TikTok?

(Prevela: Nataša Belančić)