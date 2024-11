Forbes donosi rang listu preminulih zvijezda koje su ove godine najviše zaradile – za svoje nasljednike

“Umiranje,” napisao je jednom kritičar pop-kulture Chuck Klosterman, “je jedina stvar koja rock zvijezdi garantira da će ostati relevantna i izvan svojeg vremena.”

Uz vječni trag, nije loš ni novac. Naravno, za nasljednike preminulih zvijeda, od kojim su mnoge otišle u doista tragičnim okolnostima. Ove godine, nekoliko glazbenih velikana ponovno je na vrhu popisa preminulih zvijezda s najvišom zaradom. Upravitelji nasljedstvom Kralja popa u kolovozu su ostvarili veliki uspjeh: sudac je presudio kako se može nastaviti proces prodaje njegovog kataloga u vrijednosti 600 milijuna dolara, usprkos prigovorima majke pjevača, Katharine Jackson.

Forbes procjenjuje kako je od svoje smrti 2009. godine Michael Jackson zaradio 3,3 milijarde dolara.

Ipak, nisu samo glazbenici na popisu. Nedavno preminuli Prijatelj, Matthew Perry, postao je jedna od rijetkih TV zvijezda koje su ikada završile na ovom popisu.

1. Michael Jackson

600 milijuna dolara

PREMINUO: 25.6.2009. DOB: 50 godina UZROK SMRTI: Predoziranje/ubojstvo

Michael Jackson / FOTO: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Kralj popa još uvijek je na prijestolju u Njemačkoj, i to zahvaljujući međunarodnoj turneji mjuzikla MJ: The Michael Jackson Musical. Dugogodišnji odvjetnik upravitelja Jacksonovim nasljedstvom, John Branca, tvrdi kako se karte za otvorenje u Hamburgu sljedeće godine rasprodaju brzinom svjetlosti, uz potencijal da upravo to bude najveće tržište za mjuzikl. Dodatne izvedbe u Londonu, Las Vegasu i SAD-u – izuzev Broadwaya – na tjednoj bazi zarađuju šest milijuna dolara.

2. Freddie Mercury

250 milijuna dolara

PREMINUO: 24.11.1991. DOB: 45 godina UZROK SMRTI: AIDS

Freddie Mercury / FOTO: Universal Pictorial Press Photo CDK 183178 / Profimedia

Nenadmašni frontmen Queena vraća se na ovu rang listu po prvi put nakon četiri godine. Bend je u lipnju prodao svoj katalog za milijardu dolara, što je najviša cijena dotad zabilježena. Ukupno je Mercury zaradio 241 milijun dolara više nego 2020. godine, kada se posljednji put našao na ovom popisu, i to zahvaljujući zaradi od filma o njegovom životu, Bohemian Rhapsody, u kojem ga je utjelovio Rami Malek.

3. Dr. Seuss

75 milijuna dolara

PREMINUO: 24.9.1991. DOB: 87 godina UZROK SMRTI: Rak

Theodor Seuss Geisel / FOTO: – / World history archive / Profimedia

Omiljeni autor knjiga za djecu još uvijek oduševljava mlade čitatelje svojim bezvremenskim likovima Loraxa i Grincha. Licence za tematske parkove, TV serije, filmove i modne dodatke čine ostatak zarade za pisca.

4. Elvis Presley

50 milijuna dolara

PREMINUO: 16.8.1977. DOB: 42 godine UZROK SMRTI: Srčani udar

Elvis Presley / FOTO: TopFoto / Topfoto / Profimedia

Kralj je mrtav, ali njegovi fanovi nisu otišli nikamo. Kombinacija licenci, streaminga i prihoda od njegovog doma Graceland u Memphisu, donosi ogroman profit. Graceland je u protekloj godini posjetilo 600.000 ljudi, kažu predstavnici obitelji. I sve to usprkos velikom trudu prevaranata da legendarno imanje prodaju na stečajnoj aukciji u svibnju. U kolovozu je ministarstvo pravosuđa podignulo optužnicu protiv jedne žene iz Missourija zbog pokušaja da obitelj Presley prevari za milijune dolara.

5. Ric Ocasek

45 milijuna dolara

PREMINUO: 15.9.2019. DOB: 75 godina UZROK SMRTI: Bolest krvožilnog sustava

Ric Ocasek / FOTO: PYLMPI / Capital pictures / Profimedia

Ocasekovi milijuni dolaze iz posla sklopljenog s Primary Waveom ovog rujna, u kojem je kompanija kupila dio u liku i djelu pokojnog frontmena grupe The Cars. Uz mnoge svoje hitove, Ocasek je napisao i najpopularniji singl benda, Just What I Needed, kojeg je Rolling Stone uvrstio u svoj popis 500 najboljih pjesama svih vremena.

6. Prince

35 milijuna dolara

PREMINUO: 21.4.2016. DOB: 57 godina UZROK SMRTI: Predoziranje

Prince / FOTO: Warner / Profimedia

Prihodi od Princeovih mastersa, uključujući i legendarni album Purple Rain, velikanu godišnje donose milijune, zajedno s novcem od njegova lika i djela, ali i posjetitelja njegovom imanju u Minneapolisu, Paisley Parku. Princa su kontroverze slijedile i na drugi svijet: u srpnju je izišla vijest da devetosatni Netflixov dokumentarni serijal o njegovom životu i radu možda nikada neće ugledati svjetlo dana. Upravitelji njegovim nasljedstvom protiv dokumentarca su se pobunili, između ostalog, zato jer im se nije svidjelo kako je snimljen Paisley Park i sekvencu u kojoj se riječi njegove pjesme Let’s Go Crazy, u kojima se spominje dizalo, uspoređuju s mjestom gdje je pronađeno tijelo velikog pjevača – u dizalu.

7. Bob Marley

34 milijuna dolara

PREMINUO: 11.5.1981. DOB: 36 godina UZROK SMRTI: Rak

Bob Marley / FOTO: Ian Dickson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marleyevi posthumni prihodi uključuju tantijeme iz njegovog kataloga, uz ono što izvor blizak nasljednicima naziva “velikim biznisom brenda”: robu i predmete i druge prilike za licenciranje. Zarada reggae legende 2024. je porasla zahvaljujući premijeri filma Bob Marley: One Love. Obitelj Marley također je pokrenula zajednički pothvat s – pogodili ste – brendom kanabisa. Brend se zove Jeeter.

8. Charles M. Schulz

30 milijuna dolara

PREMINUO: 12.2.2000. DOB: 77 godina UZROK SMRTI: Rak

Charles Schulz / FOTO: GL Archive / Alamy / Alamy / Profimedia

“Sparky” kako su pokojnog crtača stripa Peanuts zvali prijatelji, ove godine je zaradio još 30 milijuna dolara zahvaljujući suradnjama brenda i streamingu. Računi obožavatelja Snoopyja na TikToku raspiruju interes generacije Z za ovu 70 godina staru franšizu, a predmeti i odjeća s likovima rasprodaju se velikom brzinom.

9. Matthew Perry

18 milijuna dolara

PREMINUO: 28.10.2023. DOB: 54 godine UZROK SMRTI: Predoziranje

Matthew Perry / FOTO: Profimedia

Perryjevo slučajno predoziranje ketaminom u listopadu prošle godine izazvalo je šok i tugu diljem svijeta, pogotovo zato jer je omiljeni glumac javno govorio o svojoj borbi s ovisnošću. Zasad je u vezi s Perryjevom smrću optuženo najmanje pet ljudi. Njegov memoar iz 2022., imena Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, u kojemu Perry detaljno piše o svojim problemima s ovisnošću, navodno je prodan u 2,5 milijuna primjeraka. I baš kao i njegovi kolege iz legendarnih Prijatelja, Perry nastavlja zarađivati 17 milijuna dolara godišnje od tantijema, čak i nakon smrti.

10. John Lennon

17 milijuna dolara

PREMINUO: 8.10.1980. DOB: 40 godina UZROK SMRTI: Ubojstvo

John Lennon / FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Legendarni Beatle godišnje zarađuje solidan novac zahvaljujući vječnoj ljubavi javnosti prema njegovoj glazbi. U studenom prošle godine, redatelj Peter Jackson upotrijebio je AI tehnologiju kako bi dovršio demo iz 1978. kojeg Lennon nikada nije stigao završiti prije nego je ubijen. Rezultat? Singl Now and Then, kojeg je drugi Beatle, Paul McCartney, nazvao “najboljom pjesmom Beatlesa.”

