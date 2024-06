Dali su 85 milijuna dolara za izradu hidrogenskog oružja – tinejdžeru. Stanje nije bajno

Ethan Thornton, mladi Amerikanac, imao je viziju i osnovao tvrtku Mach Industries koja je zavela investitore, ali pojavili su se veliki problemi i prepreke u obliku tehničkih izazova, sigurnosnih rizika i preležernog pristupa vodstvu.

Ethan Thornton je kao 19-godišnjak imao ambicioznu viziju za novu kompaniju: prekinut će dugogodišnju ovisnost američke vojske o oružju na barut i razviti niz oružja na vodik. Svoju tvrtku je nazvao Mach Industries i, nakon odustajanja od studija na MIT-ju, počeo raditi na razvoju i istraživanju artiljerije na vodikove generatore raspoređene po fronti, tvrdeći kako bi to vojsci pružilo ključnu prednost u sukobima.

Investitori su nahrupili na, kako se činilo, tvrtku za obrambenu tehnologiju u uzletu na čelu s mladim vizionarom. Shaun Maguire iz tvrtke Sequoia predvodio je skupljanje sredstava prošlog ljeta, kada je tvrtka prikupila 5 milijuna dolara. Bila je to prva investicija ove tvrtke u neku obrambenu kompaniju. Tri mjeseca kasnije, partner Bedrocka Geoff Lewis predvodio je investicijsku seriju A kada je prikupljeno još 79 milijuna dolara, procijenivši vrijednost startupa na preko 300 milijuna dolara.

Ipak, ovakvom entuzijastičnom investiranju u Mach prethodila je problematična i gotovo fatalna greška. Nekoliko mjeseci ranije Thornton i jedan zaposlenik gotovo su poginuli tijekom testiranja oružja. Četiri bivša zaposlenika upoznata sa situacijom za Forbes kažu kako je Thornton posegnuo u komoru u kojoj se nalazilo oružje na vodik kada se plin neočekivano zapalio, raznijevši uređaj. Thornton nekim čudom nije bio ozlijeđen, ali njegov kolega, koji je pomagao u testu, morao je biti prevezen u bolnicu jer su se u njega zabile stotine komadića šrapnela. Zaposlenik se oporavio, iako su neki komadići šrapnela ostali u njegovom tijelu.

Mach je dio nove kohorte kompanija za obrambenu tehnologiju koje predvode mladi patrioti koji žele izgraditi biznise koji bi služili sigurnosnim interesima Amerike. Oni predvode eksploziju obrambene tehnologije ojačanu novcem investitora. Podaci Pitchbooka pokazuju kako je između 2018. i 2023. godine u taj sektor uloženo 100 milijardi dolara. Ipak, čini se da u ovoj industriji klasičan pristup Silicijske doline, “budi brz i lomi sve pred sobom” i nije toliko mudar. Razgovori s devet trenutnih i bivših zaposlenika Macha otkrivaju kaotičnu sliku mlade kompanije koja nije uspjela isporučiti viziju kakvu su investitori očekivali, kao i gomilu sigurnosnih problema i nezrelo vodstvo.

Mach je investitore dobio proizvodom “Prometheus”, mobilnim hidrogenskim generatorom koji se može slati na frontu. Ipak, tri bivša zaposlenika kažu kako se od planova za ovaj stroj odustalo zato jer Mach nije uspio osmisliti financijski efikasan način za proizvodnju aluminijskog goriva potrebnog za proizvodnju vodika.

“Shvatio sam da zbilja ne želim biti dio ovoga.” Bivši zaposlenik Macha

“Najzabrinjavajuća stvar je, iskreno, bio financijski aspekt,” kaže Eric McManus, bivši menadžer i veteran američke ratne mornarice koji je Mach napustio prošle godine. “Dobiti toliko novca toliko brz, bez ikakvog stvarnog proizvoda, bez testa, demonstracije? Bez ičeg.”

Testovi koji jesu održani nisu prošli dobro. Prošle godine, tijekom testiranja mlaznog pogona, Thornton je golim rukama pokušao držati dron pod punom brzinom kako bi ga umirio prije lansiranja, kažu ljudi koji su bili prisutni na testiranju. Viši zaposlenici bili su očajni; rizika je bilo mnogo, a dron se mogao preokrenuti i praktički postati projektil i tako u opasnost dovesti sve u blizini, kažu bivši radnici za Forbes. Upravitelji testne lokacije prekinuli su testiranje, dodaju.

Istovremeno, zaposlenici tvrtke imali su mnogo problema s Thorntonovim ležernim vodstvom i djetinjastim smislom za humor. U jednom trenutku se na TV-u u središtu tvrtke u Austinu pojavio brojač vremena naziva “Vrijeme do invazije na Tajvan” koji je, prema jednoj fotografiji koju je vidio Forbes, procjenjivao kako će Kina napasti za 1.800 dana – i do tada Mach mora biti spreman sa svojim proizvodom. “Bio sam u tajvanskom zaljevu tijekom nemira 2008., dok je on vjerojatno još bio u osnovnoj školi,” kaže McManus. “To mi je bilo uvredljivo.”

Drugom je prilikom tijekom sastanka Thornton hijerarhiju u Machu usporedio s kultom: vođa, kler, svećenici, lideri zajednice i vjernici. Fotografija ploče prikazuje pitanje “Što je kult?”, a ispod je bio opis značajki: “Zajednički život. Sve interakcije odvijaju se zajedno. Rođenje, život, smrt. Jedenje, disanje, spavanje” i “Kolektivna svijest: prava ljubav za članove.” Zaposlenici su analogijom bili zaprepašteni. “Shvatio sam da zbilja ne želim biti dio ovoga,” kaže jedan od njih.

Thornton nije želio odgovarati na konkretna pitanja, ali je na blogu na stranicama tvrtke objavio tekst u kojem se spominju neki od problema koje je Forbes naveo. “Gradimo nevjerojatno kompliciranu kompaniju i, kao što je slučaj s mnogim startupovima, izgledi za propast su visoki,” napisao je. “Kao biznis star jednu godinu, napravili smo mnogo grešaka, no dio naše kulture je da radimo na tome da ih ispravimo, da naučimo iz njih i uporno se poboljšavamo.”

Bedrock i Sequoia nisu odgovorili na upite za komentar.

Thornton je svoj tim izgradio na zajedničkom cilju: pomaganju vojnim interesima Amerike. To je, kako on kaže, započelo kada je kao dijete pomagao svom djedu na farmi na zapadu Teksasa. “Prije 15 mjeseci sam radio iz studentske sobe,” napisao je u objavi na blogu. “Danas ovo pišem iz ogromne tvornice, u kojoj radim s ljudima kojima se istinski divim kako bismo razvili proizvode koji će promijeniti svijet za klijente u ratu.” Kaže kako je kompanija potrošila 15 posto prikupljenog novca i kako trenutno imaju 45 zaposlenih.

Thornton je prošle godine uvršten na Forbesov popis 30 ispod 30, a ranije je rekao kako je tijekom srednje škole od roditelja posudio 200 dolara kako bi izgradio primitivan pištolj na plin. Kao srednjoškolac je kratko vrijeme radio kao mehaničar, a potom je upisao MIT gdje je, kako je tvrdio za TechCrunch, okupio tim preddiplomaca i testirao “veliko oružje ispod željezničke pruge u blizini rijeke Charles.”

Tijekom studija je uvjerio tim stručnjaka za vodik predvođenim Erikom Limpaecherom iz vojnog laboratorija Lincoln Labs da napuste svoje pozicije i s njim rade na njegovoj viziji. Kompaniju, prvotno nazvanu Trident Industries, osnovali su krajem 2022. godine. Nakon promjene imena u Mach, počeli su razvijati šest proizvoda imenovanih po likovima iz grčke mitologije, uključujući dron imena Medusa i balon za izviđanje imena Hades, pokazuju prezentacije koje je vidio Forbes.

Ipak, tri mjeseca nakon što je Bedrock navodno predvodio prikupljanje sredstava serije A u listopadu 2023. godine, Limpaecher je na LinkedInu najavio kako napušta Mach i planira otvoriti novu kompaniju, napisavši: “Sa sobom odnosim postojeći tim, tehnologiju, prototipove, odnose s klijentima i prihode.” Na taj način je praktički ubio ambicije kompanije o vodiku. U odgovoru na Limpaecherovu objavu Thornton je rekao: “Početkom ove godine smo odlučili ovaj tim odvojiti od Macha. Iako su oni radili na nevjerojatnoj razini, vjerujemo kako je najbolje da se fokusiramo na našu temeljnu liniju proizvoda.” U intervjuu je Limpaecher rekao kako mu je “drago što Ethan podržava naše planove.”

U siječnju je kompanija ponovno promijenila smjer, usredotočivši se na dron imena Viper. Taj potez ih baca među mnoge tvrtke koje žele prodavati dronove američkoj vojsci. Kompanije je ove godine od tog proizvoda predvidjela ostvarenje prihoda od oko 850.000 dolara, stoji u internim dokumentima koje je vidio Forbes. Ipak, u međuvremenu je proizvod redizajniran u krstareću raketu koja će “ispuniti svoje zadatke za manje od 25 posto troška” trenutnih proizvoda, napisao je Thornton u objavi na blogu prošlog tjedna.

Otada je Thornton sjedište kompanije prebacio u Huntington Beach u Kaliforniji, u blizini kvarta El Segundo koji privlači pozornost investitora poput Andreessena Horowitza, i u kojemu se nalazi ogroman bazen talenta. Čini se kako je Thornton uspio uspostaviti određene kontakte u Pentagonu: nedavno je pozvan da govori na panelu koji je organizirao Army Application Lab, a ovog tjedna je otkrio kako je “uspješno proveo puni let na vojnom poligonu”, referirajući se na još jedan proizvod kojeg kompanija razvija, no o kojemu nije rekao ništa drugo.

“Još kao student sam želio pomoći nacionalnoj sigurnosti. Bio sam, i još sam nevjerojatno zabrinut za sposobnost Amerike da se bori u velikom ratu,” napisao je prošlog tjedna Thornton na blogu, dodavši: “Između investitora i novih zaposlenika, dobio sam mnogo veći zamah nego što sam očekivao.”

Autor originalnog članka: David Jeans, Forbes

Link: Investors Gave A Teenager $85 Million To Build Hydrogen Weapons. It’s Not Going Well

(Prevela: Nataša Belančić)