Forbesov registar gafova: Biden pobrkao Haifu i Rafah, a od Trumpovih izjava teško je izabrati najbizarniju

Rastu strahovi da su bivši američki predsjednik Donald Trump, 77-godišnjak, i trenutni predsjednik, 81-godišnji Joe Biden, prestari da bi obnašali još jedan mandat uslijed čestih retoričkih gafova, a Forbes donosi popis nedavnih grešaka koje su se najviše primijetile.

Donosimo popis:

Biden (14.5.)

Biden je za Yahoo Finance izjavio kako je inflacija “iznosila 9 posto kada sam ja došao”, ponovivši tvrdnju koju je iznio na CNN-u ranije ovog mjeseca. Inflacija je u trenutku Bidenovog dolaska na vlast iznosila 1,4 posto na godišnjoj razini, pokazuju podaci indeksa potrošačkih cijena. Trump (11.5.)

Govoreći o bivšem američkom predsjedniku Jimmyju Carteru, Trump ga je nazvao “Jimmy Connors”, nasmijavši se kada je shvatio da je pogriješio tijekom predizbornog govora u New Jerseyu. Pojasnio je rekavši kako je “Jimmy Carter imao lošu reputaciju, ali ga se sada smatra genijalnim predsjednikom u usporedbi” s Bidenom. Trump (11.5.)

Bivši predsjednik bizarno je čestitao “pokojnom velikanu Hannibalu Lecteru” – izmišljenom liku serijskog ubojice i kanibala iz romana Thomasa Harrisa – a potom naglasio kako “imamo ljude koji šetaju ovom zemljom koje ne želimo u svojoj zemlji”, referirajući se na ilegalne imigrante. Trump (11.5.)

U još jednoj neobičnoj referenci, Trump je okupljenima u New Jerseyu rekao kako je upravo pojeo hot-dog usprkos savjetu koji mu je, kako tvrdi, dao Frank Sinatra da “nikad ne jede prije izvedbe na pozornici,” na što mu je Trump, kaže, odgovorio: “Ja ne izvodim, ja sam političar.” Problem je u tome što je Sinatra umro 1998. godine, prije nego je Trump ušao u politiku. Trump (9.5.)

Bivši predsjednik pogriješio je kada je govorio koliko mu je star najmlađi sin Barron. U intervjuu s Telemundom je za 18-godišnjeg Barrona rekao: “On je dosta mlad, rekao bih da ima 17”, komentirajući vijesti da je Barronu ponuđena uloga delegata savezne države Floride za Republikansku nacionalnu konvenciju u srpnju. Biden (26.4.)

Biden je ponovio često negiranu tvrdnju da je uhićen dok je stajao na trijemu s crnačkom obitelji koja se selila u Lynnfield, Delaware dok je taj grad prolazio kroz desegregaciju, a ispred kuće se okupljali prosvjednici. U razgovoru s radijskim voditeljem Howardom Sternom rekao je kako ga je “kući dovela policija”. Nekoliko medija provjerilo je tu priču još u ranije, otkrivši novinske članke iz 1959. godine u kojima stoji da je zaista došlo do uhićenja tijekom prosvjeda ispred domova crnačkih obitelji u blizini mjesta gdje je Biden tada živio, ali nema dokaza da je Biden bio među uhićenima. Biden (24.4.)

Navodno je Biden naglas pročitao uputu s telepromptera da “uzme pauzu” tijekom govora pred sindikatom: “Zamislite što možemo učiniti u sljedeće četiri godine, pauza,” rekao je Biden, a potom je masa počela skandirati “još četiri godine,” što se često uzvikuje na njegovim skupovima. Biden (17.4.)

Biden je tijekom posjeta memorijalu za Drugi svjetski rat u gradu Scrantonu u Pennsylvaniji dvaput sugerirao kako su njegovog ujaka (za kojega je podignut memorijal) Ambrosea Finnegana možda pojeli – ljudi. “Srušen je nad Novom Gvinejom i tijelo nikada nije bilo pronađeno jer je tada tamo bilo puno kanibala, stvarno, u tom dijelu Nove Gvineje. Službena vojna izvješća o njegovoj smrti pokazuju kako se njegov avion srušio u more blizu obale Nove Gvineje i da nikad nije pronađeno niti njegovo tijelo niti zrakoplov. Biden (16.4.)

U intervjuu s lokalnom podružnicom CBS-a u Alabami, Biden je rekao: “Jasno sam rekao Izraelcima, ne ulazite u Haifu,” vjerojatno misleći na Rafah, grad na jugu pojasa Gaze gdje su se od rata sklonili milijuni Palestinaca. SAD je upozorio Izrael da ne provodi potencijalno katastrofalnu invaziju na grad. Haifa je pak veliki lučki grad na sjeveru Izraela. Trump (26.3.)

Trump je ustvrdio kako je “glavni šef” njujorške burze “jako, jako uzrujan” i “zgrožen” što se dionicama TMTG-a ne trguje na burzi, ustvrdivši: “Rekao mi je da gubi novce zbog New Yorka, jer ljudi ne žele biti u New Yorku i ne žele ići na njujoršku burzu.” Nejasno se na koga se ovdje Trump referira budući da su na čelu njujorške burze – žene: predsjednica burze je Lynn Martin, a predsjednica odbora Sharon Bowen. Trump (25.3.)

Na press konferenciji nakon saslušanja na jednom od njegovih suđenja, Trump je ustvrdio kako je njegova kompanija TMTG, vlasnik njegove društvene platforme Truth Social, koja je izišla na burzu prošlog tjedna, odlučila da neće dionicama trgovati na njujorškoj burzi zbog Trumpovih suđenja koja trenutno traju: “Njujorška burza nas strašno želi, ali rekao sam im da ne možemo tamo ići, u New Yorku je loš tretman.” Tvrtka je dionicama počela trgovati na burzi Nasdaq – koja se također nalazi u New Yorku. Trump (16.3.)

Na predizbornom skupu u Daytonu u Ohiju Trump se opet pogrešno referirao na predsjednika Baracka Obamu, a možda ga je zamijenio i – sa samim sobom, iako je nejasno što je točno mislio: “Joe Biden je pobijedio protiv Baracka Husseina Obame, je li tko ikad čuo za njega?” pitao je on okupljene i dodao: “U svim neodlučenim državama Biden je pobijedio Obamu, ali je u svim drugim državama potpuno potučen.” Trump (9.3.)

U govoru u Romeu u Georgiji Trump je ustvrdio kako su “ankete namještene” dok je govorio o tome koliko je popularan kod kućanica iz predgrađa. U istom dahu je to povukao i rekao: “Zanimarite ovu zadnju rečenicu, jako volim ankete.” Biden (7.3.)

Predsjednik je izrekao krivo ime Laken Riley, studentice koja je ubijena na kampusu sveučilišta u Georgiji. Nazvao ju je “Lanken” dok je držao bedž s njenim imenom. Biden (7.3.)

Predsjednik je isprva rekao kako se pobuna na Kapitolu dogodila 6. srpnja, no odmah se ispravio i rekao točan datum, 6. siječnja. Biden (7.3.)

Nakon što je tijekom govora o stanju nacije govorio o ograničavanju cijena lijekova na recept, Biden je iznio spontani komentar i pozvao Kongres da ode s njim i pogleda jeftinije cijene lijekova u “Torontu, Berlinu, Moskvi – mislim, oprostite – ma vjerojatno i u Moskvi.” Trump (2.3.)

Čini se kako je Trump zamijenio bivšeg predsjednika Obamu s predsjednikom Bidenom, ustvrdivši tijekom predizbornog skupa u Virginiji kako ruski predsjednik Putin “ima toliko malo poštovanja za Obamu da počinje okolo govoriti o nuklearnom ratu.” To je najmanje osmi put da se ovo dogodilo u posljednjih nekoliko mjeseci. Trump (24.2.)

U govoru na konferenciji konzervativnih političkih donatora Trump je navodno zaboravio ime vlastite supruge Melanije, odgovorivši na glasan pljesak publike rečenicom: “Mercedes, to je odlično.” Iz njegove kampanje tvrde kako je zapravo govorio o Mercedes Schlapp, političkoj komentatorici i supruzi predsjednika američke konzervativne zajednice Matta Schlappa, kojeg je i spomenuo kasnije u govoru. Biden (21.2.)

Biden je dvaput spomenuo pokojnog njemačkog kancelara Helmuta Kohla kada je mislio na bivšu kancelarku Angelu Merkel, samo nekoliko dana nakon što je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zamijenio s njegovim pokojnim prethodnikom Francoisom Mitterrandom. Trump (19.1.)

Trump je svoju tada jedinu preostalu konkurenticu u utrci za republikansku predsjedničku nominaciju, Nikki Haley, zamijenio s bivšom predsjednicom američkog Zastupničkog doma, Demokratkinjom Nancy Pelosi, rekavši kako je Haley bila “zadužena za sigurnost” 6. siječnja 2020. godine. Trump je u nekoliko navrata bez ikakvih dokaza pokušao tvrditi da je Pelosi odbila njegovu ponudu da pošalje dodatne trupe na Kapitol tog dana. Biden (20.11.)

Predsjednik je, misleći na Taylor Swift, spomenuo Britney Spears u pokušaju da se našali tijekom ceremonije povodom Dana zahvalnosti u Bijeloj kući, koja se odvila na njegov 81. rođendan. Trump (23.10.)

Trump je zamijenio lidere Turske i Mađarske tijekom govora u New Hampshireu i potpuno promašio geografsku referencu, rekavši okupljenima kako je mađarski premijer Viktor Orban lider Turske i dodavši kako Turska dijeli “granicu” s Rusijom. Ni Mađarska ni Turska ne graniče s Rusijom, a predsjednik Turske je Recep Tayyip Erdogan. Biden (11.9.)

Biden je netočno izrekao kako je bio u New Yorku 11. rujna 2001. godine, tvrdeći kako je pregledavao štetu dan nakon terorističkog napada u tom gradu. Biden je zapravo mjesto napada posjetio 20. rujna 2001. Biden (27.6.)

Biden je u nekoliko navrata pomiješao napade u Iraku i Ukrajini, uključujući i dvaput u samo 24 sata prošlog lipnja, kada je okupljenima na Floridi rekao kako se rast inflacije vezuje za “rat u Iraku”. Odmah se ispravio rekavši, “oprostite, rat u Ukrajini.”

Joe Biden najstariji je predsjednik u američkoj povijesti, a Trump bi, bude li izabran u studenom ove godine, postao drugi najstariji. Iako je razlika između njih dvojice samo četiri godine, ankete redovito pokazuju kako se glasači mnogo više brinu zbog Bidenovih godina nego zbog Trumpovih. U veljači je provedena anketa Bloomberga i Morning Consulta koja otkriva kako čak 82 posto glasača vjeruje kako su Biden ili obojica kandidata prestari za ulogu predsjednika, dok samo 47 posto isto kaže za Trumpa ili obojicu. Strahovi o njihovoj starosti pojačani su raznoraznim retoričkim gafovima i jednog i drugog, i sve su glasniji pozivi da odustanu od utrke. Biden je pokušao okrenuti priču o svojim godinama naglašavajući Trumpove greške tijekom kampanje i šaleći se o vlastitoj starosti. Tijekom gostovanja u popularnom programu Late Night with Seth Meyers, Biden je “bocnuo” Trumpa koji je navodno pomiješao Melaniju i Mercedes Schlapp, rekavši Meyersu kako je Trump “podjednako star kao i ja, samo što se on ne može sjetiti kako mu se zove žena.”

Stručnjaci pak upozoravaju da se ne smije previše pozornosti posvećivati verbalnim promašajima kandidata tijekom kampanje, govoreći da se oni ne mogu nužno pripisati njihovoj poodmakloj dobi. “Svi pravimo greške. Izgledi za greške rastu kako starimo i to nema nikakve veze sa sposobnošću prosudbe,” rekao je za Reuters S. Jay Olshansky, profesor škole za javno zdravstvo na sveučilištu u Chicagu. “Ljudi komentiraju da je Trump krenuo prema desno kada je trebao ići lijevo? Velika stvar. Jedan od njih se spotaknuo? Dobrodošao u klub. Kriva riječ? Svima nam se to događa. Nitko od nas ne bi preživio uz kamere koje nas prate svake sekunde.”

Biden je poznat po gafovima tijekom čitave svoje političke karijere, a tvrdi kako je njegova dob zapravo simbol njegovog ogromnog iskustva. Novinarima je na jedno izvješće o njegovoj dobi odgovorio: “Znam kog vraga radim.” Objavio je rezultate svog godišnjeg liječničkog pregleda koji pokazuju kako je Biden “zdrav, aktivan, snažan 81-godišnji muškarac koji je sposoban” obnašati dužnost predsjednika, napisao je liječnik Bijele kuće Kevin O’Connor. Pregled nije uključivao kognitivni test, a glasnogovornica Bijele kuće Karine Jean Pierre ustvrdila je kako to nije ni potrebno, rekavši novinarima kako Biden “prolazi kognitivne testove svakog dana,” referirajući se na zahtjevnost predsjedničke funkcije.

Istovremeno, Trump tvrdi kako namjerno miješa Bidena i Obamu, kao i Haley i Pelosi, tvrdeći kako su Haley i Pelosi “međusobno zamjenjive” i aludirajući na potpuno neosnovanu desničarsku teoriju zavjere kako u Bijeloj kući konce potajno vuče Barack Obama.

Autor originalnog članka: Sara Dorn, Forbes

Link: Biden-Trump Gaffe Tracker: Biden Gets 2021 Inflation Rate Wrong, Trump Bizarrely Riffs About Hot Dogs, Hannibal Lecter and Sinatra

(Prevela: Nataša Belančić)