Pevex, tvrtka koja spaja tri velika igrača, ostvarila rast dobiti od 26 posto

Prihodi trgovačkog lanca Pevex, u kojem su vodeći dioničari Pavao Vujnovac, vlasnik Energije naturalis i PPD-a, potom bivši savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević te dopredsjednik Domovinskog pokreta Mario Radić, dosegli su u prošloj godini 428 milijuna eura, a dobit je 44 milijuna eura. Iz Udruge malih dioničara poručuju pak članovima da obrate pažnju na značajno povećanje stavke danih zajmova, depozita i slično kao i činjenicu “da je jedan dioničar založio gotovo sve svoje dionice”. Kako su nam rekli iz Udruge, taj dioničar je Pavao Vujnovac

Trgovačka kuća Pevex imala je u prošloj godini rast prihoda od 15,5 posto, a dobiti 26 posto u odnosu na 2022. godinu, vidljivo je iz rezultata poslovanja objavljenih na Fininom servisu Infobiz.

Prihodi te tvrtke u kojoj je najveći pojedinačni dioničar Pavao Vujnovac, vlasnik Energije naturalis i PPD-a, dosegli su 428 milijuna eura, a dobit 44 milijuna eura. On drži, prema podacima SKDD-a, 37 posto dionica pevexa. Drugi po veličini dioničar je Jurica Lovrinčević, osobno i preko tvrtke Dicentra, u javnosti najpoznatiji kao bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Davora Filipovića.

Treći je Mario Radić, jedan od čelnika Domovinskog pokreta koji upravo pregovara o stvaranju moguće koalicije i vlade s HDZ-om. Što osobno, što preko svoje tvrtke Filir, on drži 16,6 posto dionica Pevexa.

Inače, Udruga malih dioničara Pevexa je na svojoj internetskoj stranici obavijestila članove da im je poslala nerevidirane nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje kompanije za 2023. godinu zajedno s knjigom dioničara te im je poručila da obrate “pažnju na značajno povećanje stavke danih zajmova, depozita i slično kao i činjenicu da je jedan dioničar založio gotovo sve svoje dionice, što ne mora biti u vezi jedno s drugim”. Kako su nam rekli iz te Udruge, taj dioničar je Pavao Vujnovac.

Najave za Zabok, Gospić, Jankomir, Poreč

Pevex sada ima 29 prodajnih centara u 25 hrvatskih gradova, a nedavno su objavili da njihov investicijski ciklus predviđa 40 prodajnih centara diljem Hrvatske.

Prošlog su mjeseca počeli graditi prodajni centar u Zaboku, a vrijednost građevinskih radova je šest milijuna eura. Početkom godine su pak kupili zemljište u Gospiću i tamo traju pripremni poslovi za početak gradnje, kako stoji u prošlotjednom priopćenju, dok su za lipanj najavili otvorenje Centralnog skladišta na Jankomiru, što je investicija od oko 15 milijuna eura, te u rujnu novog prodajnog centra u Poreču.

Vizualizacija budućeg prodajnog centra u Zaboku; Ilustracija: Pevex

Na kompanijskim internetskim stranicama nema najave skupštine dioničara niti prijedloga odluke o dividendi, a na prošlogodišnjoj je prihvaćen prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o zadržavanju dobiti iz 2022. godine „radi očuvanja liderske pozicije definirane strategijom“. Tada je neto dobit bila 34,8 milijuna eura. Predsjednik Uprave Krešimir Bubalo naveo je tada da su rezultati poslovanja u 2022. godini bili rekordni.

Dividenda zadnji put isplaćena 2021. godine

Pevex je zadržao ostvarenu dobit i iz 2021. godine „radi planiranog investicijskog ciklusa i trenutnih tržišnih okolnosti“, a zadnji put je dividenda isplaćena iz dobiti ostvarene 2020. godine iako su mali dioničari u međuvremenu predlagali isplatu. Zadnji put je za dividendu isplaćeno 7600 kuna po dionici, ukupno gotovo 95 milijuna kuna.

Nakon što je došlo do sukoba i razlaza između Lovrinčevića i Radića, koji su bili dugogodišnji bliski prijatelji, a 2016. godine su i pokrenuli operaciju preuzimanja Peveca, tada posrnule trgovačke kompanije, Lovrinčević je 2022. godine s Udrugom malih dioničara čak i tužio Pevex propitujući izdane garancije.

U intervjuu Tportalu prije godinu dana, kada su Vujnovac i Radić pokušavali zajednički prodati svoje udjele u Pevexu, Lovrinčević je izjavio da on za prodaju svojih 23 posto dionica nije zainteresiran. Tada je bio na funkciji posebnog savjetnika ministra gospodarstva. Oko razlaza s Radićem rekao je pak da mu je zamjerao „što Pevex petlja u politiku. Mislio sam da to nije dobro za tvrtku. On je s druge strane na tome inzistirao. Glasao je za moj opoziv s mjesta predsjednika Uprave i tu je između nas zauvijek puklo“.

Lovričević je bio savjetnik sve do trenutka kad je Filipović smijenjen u prosincu prošle godine. Podsjetimo, izbila je afera Mreža, oko njegovih kontakata oko zakupa oglasnog prostora u medijima preko državnih institucija, a Uskok je u siječnju ove godine pokrenuo istragu.