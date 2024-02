Jeste li znali da je u Hrvatskoj nastao prvi smrznuti šlag na svijetu? Istražili smo povijest legendarnog Ledo proizvoda

Postupak proizvodnje smrznutog tučenog vrhnja, navodi se u radu inženjerke Filjak, bio je prvi u svijetu, te je priznat kao patent. Tadašnji Savezni zavod za patente priznao ga je u veljači 1969., godine, no proizvod je pušten na tržište i prije nego što je usvojen zahtjev za patentom.

Ledo šlag, omiljeni proizvod mnogih, koji funkcionira kao dodatak uz kavu, kolače, voće ili kao samostalan desert, na tržištu je preko pet desetljeća. Jedan je od najstarijih Ledovih proizvoda i usprkos promjenama trendova i ukusa potrošača, on je opstao na tržištu: manje je poznato da se, zapravo, radi o Ledovoj inovaciji.

Proizvodnja sladoleda i smrznute hrane u Hrvatskoj, ali i tadašnjoj Jugoslaviji započela je u drugoj polovici 50-ih godina prošlog stoljeća. Prema podacima iz Hrvatske tehničke enciklopedije, tadašnja Zagrebačka mljekara 1958. godine kupila je poluautomatski stroj za proizvodnju sladoleda.

Ledo šlag na tržište pušten 1966. godine

S obzirom na to da su kapaciteti te proizvodnje bili daleko manji od potražnje, sedam godina kasnije, 1965. godine otvara se nova tvornica sladoleda, koja dobiva naziv “Ledo”. U nove pogone preseljeni su neki stari strojevi, ali je nabavljeno i nekoliko novih. Već sljedeće, 1966. godine potrošačima je ponuđen novi proizvod – do tada nepoznat na domaćem i stranom tržištu – smrznuto tučeno slatko vrhnje, odnosno šlag.

Foto: Ledo

Šlag se radi tako da se u slatko vrhnje, ručnim ili električnim mješalicama inkorporira zrak i tako nastaje pjena. No, problem je što šlag nije mogao dugo ostati nepromijenjene, odnosno vrlo brzo izgubio bi svojstva.

Za pomoć oko povijesti nastanka smrznutog šlaga obratili smo se Ledu, iz kojeg su nam skrenuli pažnju na seminarski rad inžinjerke Dubravke Filjak iz 1977. godine. Ona je tada, kao zaposlenica Leda, pripremila rad za Seminar mljekarske industrije u kojem navodi da se početkom 1965. godine započelo s pokusima dobivanja tučenog slatkog vrhnja duljeg trajanja.

Na žalost, nije zabilježeno koji su točno stručnjaci – tehnolozi bili uključeni u razvoj tog proizvoda, a čije je znanje i iskustvo u proizvodnji industrijskog sladoleda, sasvim sigurno odigralo važnu ulogu. Nakon godine dana eksperimenata napokon se uspjelo proizvesti tučeno vrhnje koje može stajati na niskim temperaturama i više od 12 mjeseci.

Povijesna ambalaža Ledo šlaga: Izvor: Ledo

Postupak proizvodnje patentiran 1969.

Postupak proizvodnje smrznutog tučenog vrhnja, navodi se u radu inženjerke Filjak, bio je prvi u svijetu, te je priznat kao patent. Tadašnji Savezni zavod za patente priznao ga je u veljači 1969., godine, no proizvod je pušten na tržište i prije nego što je usvojen zahtjev za patentom. Do tada šlag nije postojao kao proizvod, već ga se isključivo pripremalo ručno, prije konzumacije.

Ledo šlag danas se prodaje u karakterističnim plavim čašicama, što je dizajn koji je, s manjim izmjenama, aktualan već nekoliko desetljeća. No, mnogima nostalgiju budi prugasto pakiranje kojeg se sjećaju iz 80-ih godina ili ranije. Na žalost, ne zna se tko je autor tog dizajna. Ipak, iz Leda kažu da im je, s obzirom na karakter proizvoda, kod razvoja ambalaže prioritet očuvanje kvalitete.

Ledovi tehnolozi 1976. godine. Foto: Ledo

Tehnologija proizvodnje je značajno napredovala u posljednjih šest desetljeća, pa je samim tim došlo i do preinaka formulacije koje su pratile nove tehnološke procese. Kolika je trenutra prodaja Ledo šlaga, nismo uspjeli doznati, s obzirom da se radi o poslovnoj tajni, ali je poznato da se dio proizvodnje izvozi, najviše na susjedna tržišta – Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu. No, može ga se pronaći i u Njemačkoj, Austriji, Isrkoj, pa čak i u Azerbajdžanu.



Ledo je od 1992. do 2021. bio dio Agrokora, odnosno Fortenova. U rujnu 2021. godine preuzima ga Nomad Foods, britanska kompanija koja je najveći europski proizvođač smrznute hrane. Ledo danas zapošljava oko 950 radnika, a prihodi su iz, prema posljednjem dostupnom izvješću iz 2022. godine iznosili oko 157 milijuna eura.

Foto: Ledo