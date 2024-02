Diplome više nisu uvjet za neka radna mjesta, ali bez diplomaca ona se sve teže popunjavaju

Uz veliku pompu, tvrtke su izbacile četverogodišnje diplome iz oglasa za posao i predano se posvetile novoj krilatici, konceptu zapošljavanja temeljenog na vještinama

Walmart je u rujnu objavio da planira ukloniti kriterij da kandidat ima diplomu sa stotinu korporativnih poslova. U lipnju 2022. godine General Motors je objavio da odustaje od uvjeta diplome četverogodišnjeg studijskog programa za mnoge poslove. Ranije te godine i iz Delta Air Linesa su punili naslovnice zbog vijesti da diploma više nije preduvjet za zapošljavanje pilota.

Provedeno je, međutim, istraživanje kojem je cilj odgovoriti na pitanje koje nameće pokret “zapošljavanja temeljenog na vještinama” otkad je krenuo. Tvrtke odbacuju zahtjeve za diplomom, ali koliko ih zapravo zapošljava ljude bez diploma na te poslove?

Odgovor: Još ne previše. To je zaključak novog izvješća Projekt upravljanja budućnošću rada Harvard Business Schoola i Instituta Burning Glass, neprofitne istraživačke organizacije koja proučava radnu snagu. Iako se rezultati uvelike razlikuju od tvrtke do tvrtke, neki su zaista napravili ozbiljne pomake i zaposlili radnike bez diplome u značajnom broju, u cjelini je napredak izrazito spor.

Vrlo slabo zapošljavanje bez diploma

Na poslovima za koje su istraživači mogli vidjeti kako su diplome uklonjene iz oglasa i gdje je bilo dovoljno zapošljavanja da bi se dobio vjerodostojan uzorak, procjena je da su tvrtke povećale udio radnika zaposlenih bez diplome za samo oko 3,5 postotnih bodova.

Utjecaj tih trendova je daleko manji gleda li se cijelo tržište rada, a ne ovih 3,5 posto pozicija koje zadovoljavaju kriterije da budu uzorak. Voditelji istraživanja uočili su neto promjenu od samo oko 0,14 postotnih bodova u inkrementalnom zapošljavanju kandidata bez diploma, što znači da je obećanje o “zapošljavanju temeljenom na vještinama” utjecalo na manje od jednog od 700 zaposlenih prošle godine.

“Ovo pokazuje da je zaista teško provesti iskrenu namjeru zapošljavanja ljudi bez diploma u stvarnost”, kaže Matt Sigelman, predsjednik Burning Glass Instituta i suautor izvješća.

Istraživanje procjenjuje da su tvrtke povećale udio radnika zaposlenih bez diplome za samo oko 3,5 postotnih bodova, Foto: Pexels

U istraživanju su se koristili podaci analitičke tvrtke Lightcast za tržište rada kako bi se analiziralo 316 milijuna jedinstvenih online oglasa za posao od 2012. godine. Fokus je bio na samo 11.300 određenih kategorija poslova u određenim tvrtkama koje su zadovoljile kriterije. Potom su podaci iz tih oglasa uspoređeni s bazom podataka u kojoj je više od 65 milijuna zaposlenih i informacije o poslovima koje su radili tijekom karijere, kao i s poslovnim internetskim profilima i bazama podataka sa životopisima. Usporedbe su bile nužne kako bi se dobio uvid u razine obrazovanja te kako bi se vidjelo tko je angažiran na tim pozicijama te se dobili agregirani rezultati istraživanja.

Zapošljavanje temeljeno na vještinama ne vrijedi za sve

Dobre vijesti su da je istraživanje otkrilo kako je od 2014. godine gotovo četverostruko porastao broj poslova za koje više ne treba diploma. To znači da tvrtke poduzimaju korake u pravom smjeru, kaže Joseph Fuller, jedan od suautora izvješća i profesor Visoke poslovne škole na Harvardu te suvoditelj HBS projekta. No, puno je teže nastaviti s tim zapošljavanjem.

“Proces jede politiku za ručak”, kaže Fuller. „Možete imati sve politike koje želite, imperativ raznolikosti, uklanjanja suvišnih zahtjeva za posao poput diploma. Međutim, to ne znači da individualni menadžer za zapošljavanje koji traži tri (slično kvalificirana) kandidata od kojih jedan ima fakultetsku diplomu, a dva nemaju, neće odabrati kandidata s većom akreditacijom.”

Izvješće analizira ono što je postalo posebno vruća tema među čelnicima korporativnih ljudskih resursa dok su pokušavali riješiti stalni nedostatak radne snage dok je rastao pritisak da se poveća raznolikost zaposlenika.

Ideja koja stoji iza “zapošljavanja temeljenog na vještinama” nije odbaciti diplome za poslove koji ih trebaju, kao što su računovođe, inženjeri ili odvjetnici, već je primijeniti taj koncept na pozicije kao što su nadzornici prodaje, stručnjaci za računalnu podršku ili regulatori osiguranja koji su možda stekli potrebne vještine kroz iskustvo na radnom mjestu, online platforme za učenje ili neke druge postupke certifikacije.

Uz sve politike i proklamacije, menadžer i dalje može od tri kandidata izabrati onoga koji ima ‘papirnatu potvrdu’ koja bi trebala jamčiti njegovu podobnost za otvoreno radno mjesto, Foto: Pexels

‘Odstrel vrlina’

Istraživanje 2000 tvrtki koje je proveo ZipRecruiter krajem 2022. godine pokazalo je kako se samo u prošloj godini 45 posto ispitanika odlučilo ukinuti uvjet da kandidati posjeduju diplomu za neke uloge.

To je svojevrsni preokret nakon desetljeća obilježenog “inflacijom diploma”, kada su tvrtke uvjetovale diplome za poslove koji ih nisu trebali, a sve je više Amerikanaca završavalo fakultete.

Fuller vjeruje da tvrtke prestaju uvjetovati diplome iz istinske nade da bi to moglo pomoći s nedostatkom talenata ili povećanjem raznolikosti u timovima, ali kaže kako su se neki možda uključili pod pritiskom zaposlenika, upravnih odbora ili ugledajući se na konkurente, a da nisu u potpunosti prepoznali izazove.

“Oklijevam reći da je u tijeku ‘odstrel vrlina’ jer stvarno ne mislim da su tvrtke cinične u vezi s tim”, kaže Fuller. Ipak, “poduzećima je lako objaviti priopćenje za javnost ili reći nešto na općem sastanku ili u gradskoj vijećnici ili u godišnjem izvješću.”

Tvrtkama je mnogo lakše objaviti deklarativno da neće više tražiti diplome i titule, no provođenje tih najava ne ide tako lako, Foto: Pexels

Provođenje toga je teže. Na temelju podataka, istraživači su podijelili tvrtke u tri skupine. Tek nešto više od trećine tvrtki, 37 posto njih, ostvarilo je stvarni napredak zapošljavajući u prosjeku 18 posto više radnika bez diplome na poslovima za koje su prethodno bile potrebne diplome tijekom promatranog razdoblja. U toj je grupu bilo mnogo manjih tvrtki, ali i tvrtke poput Walmarta, General Motorsa i Yelpa koje izvještaj ubraja među lidere u zapošljavanju temeljenom na vještinama.

Druge tvrtke nisu napravile takve iskorake. Najveća među njima, koju je činilo 45 posto ispitanih tvrtki, zaposlila je jako malo ili uopće nije zapošljavala radnike bez diploma na pozicijama gdje su one prije bile potrebne, pokazuje istraživanje.

Što kažu tvrtke

U tvrtkama poput Oraclea ili Lockheed Martina istraživači su primijetili da su obrasci zapošljavanja tek neznatno drugačiji. Preostale kompanije kao što su Delta Air Lines i Nestle, pokazivale su napredak u zapošljavanju radnika bez diplome, ali čini se kako su potom nazadovali, a brojke su se vratile na prethodne razine.

Glasnogovornik Delte izjavio je kako tvrtka se u cjelokupnom zapošljavanju taj trend ne može uočiti jer su tijekom oporavka od pandemije zapošljavali na dosad neviđenim razinama. U izjavi poslanoj e-poštom, iz tvrtke su kazali kako su ponosni i kako ostaju predani strategiji zapošljavanja talenata temeljenoj na vještinama “koja je uklonila prepreke ulasku novih talenata”, čime su proširili svoju bazu kadrova. “Naš fokus je zapošljavanje najboljih kandidata za svaku ulogu – bez obzira na to gdje su stekli vještine”, istaknuli su.

Ideja iza “zapošljavanja temeljenog na vještinama” nije odbaciti diplome za sve poslove, već za pozicije gdje su kandidati stekli potrebne vještine kroz iskustvo na radnom mjestu, platforme za učenje ili neke druge postupke certifikacije, Foto: Pexels

U izjavi poslanoj e-poštom, glasnogovornik Lockheed Martina rekao je kako su “predani temeljnim vrijednostima da rade ono što je ispravno, poštuju druge i njeguju izvrsnost”. Napomenuo je i kako “ulažu napore kako bi zaposlili najbolje talente koji odražavaju njihovu zajednicu” i rade na izgradnji radnog mjesta koje potiče inovacije i prihvaća različite perspektive. Oracle i Nestle nisu odmah odgovorili na upit Forbesa.

Sistematiziranje procesa

Sigelman tumači kako, budući da studija kontrolira određene pozicije u određenim tvrtkama, širi ekonomski pomaci ne bi trebali utjecati na analizu, a svaka podzastupljenost određenih radnih mjesta trebala bi biti slična kod svih poslodavaca. “To što vidimo odražava trud koji je nužan za promjenu politika i njihovu praktičnu primjenu”, kaže on. Za Sigelmana, to se svodi na “sistematiziranje procesa”. Primijetio je i kako neke tvrtke od kandidata traže više testnih poslova ili manjih projekata kako bi bolje procijenile neke njihove specifične vještine.

Fuller, pak, sugerira kako je važno da tvrtke traže načine da prošire grupu kandidata ako u njoj nema dovoljno radnika bez diplome te da prate njihov napredak i vide kako rade. Bez tih podataka ljudi se vraćaju starim navikama, a s vrha je teško vidjeti što se događa na terenu. Prečesto, što ste na višem položaju u tvrtki, to više pretpostavljate da će se promjene politike koje ste najavili jednostavno dogoditi.

Autor originalnog članka: Jena McGregor, Forbes

Link: As Companies Drop Diploma Requirements For More Jobs, Few Workers Without Degrees Are Getting Hired For Them

(Prevela: Nikolina Oršulić)