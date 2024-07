Zahtjevi za vizu skočili 52 posto, a strana privatna kompanija prikuplja podatke i papire

Privatna tvrtka u većinskom vlasništvu američke investicijske kompanije Blackstone, VFS Global, ima ugovor s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova “radi olakšavanja ishođenja viza” i trenutno ta tvrtka zastupa RH u viznim centrima u 51 državi/teritoriju. Naplaćuju se od naknade za uslugu, izravno od podnositelja zahtjeva za vizu, a taj model “vanjskih pružatelja usluga” koriste sve države članice EU/Schengenskoga prostora, kažu u Ministarstvu

Ulaskom Hrvatske u Schengensko područje povećao se ukupan broj zahtjeva za izdavanje vize za čak 52 posto – dok je 2022. godine zatraženo 55.712 viza, u prošloj godini je taj broj narastao na 84.921, podaci su Ministarstva vanjskih i europskih poslova. I dok odluke o (ne)izdavanju viza donose zaposlenici u konzularnim odjelima, sve što tome prethodi, svu papirologiju i podatke, uglavnom prikuplja privatna tvrtka u većinskom vlasništvu američke kompanije Blackstone, VFS Global.

S njom, naime, Ministarstvo ima ugovor kao vanjskim pružateljem usluga, a kako su odgovorili za FORBES Hrvatska, radi olakšavanja ishođenja kratkotrajne (C) vize te dugotrajne (D) vize.

Lani preko viznih centara primljeno 78.475 zahtjeva

„Danas VFS Global zastupa Republiku Hrvatsku i ima otvorene vizne centre u 51 državi/teritoriju te je zahtjeve za dugotrajnu (D) vizu moguće podnijeti, između ostaloga, i u viznim centrima na području Indije, Filipina, Nepala, Katara, UAE, Turske, Kazahstana, Uzbekistana, Egipta itd., odakle i dolazi najveći broj zahtjeva za izdavanje dugotrajne (D) vize“, osgovorili su nam.

Lani je putem VFS viznih centara zaprimljeno 78.475 zahtjeva za izdavanje vize, a u prvih pet mjeseci ove godine 47.400 zahtjeva.

Zanimalo nas je koliko država plaća za usluge te tvrtke, ali deal je takav da Ministarstvo „nema nikakve troškove ili plaćanja prema tvrtki VFS Global, niti plaća navedenoj tvrtki bilo kakav iznos. Vanjski pružatelj usluga naplaćuje od stranaka tzv. pristojbu za uslugu, koja ne smije biti veća od 40 eura, to jest od 50 posto vizne pristojbe prema članku 17. Zakonika Zajednice o vizama“.

Inače, hrvatska vizna pristojba iznosi 90 eura za zrakoplovno-tranzitnu te za kratkotrajnu vizu, a za dugotrajnu 93 eura.

Počelo s Ukrajinom i Rusijom

Prema dostupnim informacijama na internetskim stranicama Ministarstva, usluge VFS Globala je Hrvatska počela koristiti 2013. godine u Rusiji i Ukrajini, a početkom 2015. godine je potpisan ugovor za otvaranje 34 vizna centra u 25 zemalja, što je kasnije očito prošireno.

Formalno je, odgovorili su nam iz ministarstva koje vodi Gordan Grlić Radman, suradnja s vanjskim pružateljima usluga predviđena člankom 43. Uredbe (EZ) br. 810/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uspostavi Zakonika Zajednice o vizama i Zakonom o strancima. Dodaju da usluge vanjskih pružatelja usluga koriste sve države članice EU/Schengenskoga prostora, te da je VFS Global „najveći globalni vanjski pružatelj usluga u području administrativnih i informacijskih tehnologija za vlade i njihova diplomatska-konzularna predstavništva u cijelom svijetu“.

AFS Global s ugovorima u 68 zemalja

Prema službenim informacijama, ta tvrtka trenutno ima ugovore sa 68 zemalja, a osim članica EU/Schengena, na popisu su i SAD, Kanada, UK, Australija, Novi Zeland i drugi, koje zastupaju u 151 državi s ukupno 3450 otvorenih viznih centara. Drugim riječima, u svim tim zemljama VFS Global prikuplja obrasce zahtjeva za vize s popratnom dokumentacijom, njima se odgovara na pitanja o planiranom putovanju, a oni uzimaju i biometrijske podatke.

Cijeli se biznis razvio i razgranao u zadnjih 20-ak godina, a startao je u Indiji 2001. godine, za potrebe američkog veleposlanstva u Mumbaiju. Tada je to bilo u sklopu švicarske turističke kompanije Kuoni, a iza cijelog koncepta – kao „izvanrednog primjera disruptivne inovacije“, kako se to opisuje na stranicama kompanije – stoji izvršni direktor VFS Globala Zubin Karkaria. Ideju je dobio dok je radio za Kuoni u Indiji, zbog redova za izdavanje viza pred veleposlanstvima, a svuda je uspostavljen isti biznis model: ne naplaćuju se od ambasada nego od naknade koju naplaćuju podnositeljima zahtjeva.

Zubin Karkaria, izvršni direktor; Foto: VFS Global

Blackstone ušao 2021. godine

Dosad su procesuirali 290 milijuna aplikacija za vize i uzeli 137,1 milijun biometrijskih podataka, a u nekim zemljama njihove usluge se protežu i na apliciranje za izdavanje putovnica. Kao svoj cilj navode „osnaživanje vlada radi povećanje prekogranične mobilnosti ljudi“.

Tvrtka ima sjedišta u Zürichu i Dubaiju, a uz većinskog dioničara Blackstone, jednu od vodećih svjetskih investicijskih kompanija, suvlasnici su i švicarska Zaklada Kuoni i Hugentobler te fond EQT. AFS Global nije izlistan na burzi (iako su 2020. godine planirali IPO u Zurichu, no zbog korone su odustali) i nisu vidljivi podaci o prihodu. Blackstone ih je preuzeo 2021. godine, a iznos transakcije nije objavljen, no indijski The Economic Times je pisao, pozivajući se na neimenovane upućene izvore, da je tvrtka tada procijenjena na 2,2 milijarde dolara.

Što se Hrvatske tiče, službeni podaci Ministarstva vanjskih poslova kažu da se znatno povećao broj zahtjeva za dugotrajnu vizu državljana trećih zemlja kojima je prethodno odobrena dozvola za boravak i rad te im je potrebna dugotrajna (D) viza za ulazak u Republiku Hrvatsku. Tako je u 2023. bilo 46.416 zahtjeva za dugotrajne vize, a 2022. godine 29.966 zahtjeva, dok je do sada u ovoj godini zabilježeno daljnje povećanje od 35 posto.

Nude premium usluge, a ima i prevaranata

VFS Global je pak početkom srpnja objavio da je u Manili otvorio, kako kažu, „state-of-the-art zajednički aplikacijski centar za schengenske vize za 10 zemalja“, među kojima je i Hrvatska. U priopćenju objašnjavaju da aplikanti mogu izabrati i „dodatne usluge“, poput podnošenja zahtjeva od kuće ili iz ureda (Visa At Your Doorstep), ali nude i Premium Lounge uslugu za „personalizirano i udobno okruženje u svojim centrima“, a postoji i Prime Time usluga koja omogućava fleksibilnost u podnošenju zahtjeva i dostave putovnice izvan uobičajenih radnih sati, pa i vikendom. No, tu nije kraj – nude i usluge pomoći za ispunjavanje zahtjeva, SMS obavijesti, kurirsku službu i uslugu osobne asistencije, ali nisu naveli koliko se sve to dodatno naplaćuje.

Ipak, te dodatne usluge dostupne su samo za neke zemlje, a plaćanje tih usluga, kaže se, „nema nikakvog utjecaja na vremenski raspored ili odluku o zahtjevima za vizu“. Prevedeno, ne znači da se može kupiti privilegirani tretman što se tiče brzine ishođenja, odnosno da se tako utjecati na odobravanje vize. VFS Global, napominju, nema nikakvu ulogu u procesu donošenja odluka o dodjeli ili odbijanju viza.

U istom priopćenju VFS Global upozorava korisnike na moguće prevarante, odnosno savjetuje im se da se čuvaju „lažnih subjekata koji od kupaca naplaćuju naknade za zakazivanje sastanka ili pružanje bilo kojih drugih usluga u ime VFS Globala ili samostalno“, jer VFS Global ne naplaćuje naknadu za rezerviranje termina preko www.vfsglobal.com koja je službena web stranica za zahtjeve za vizu.

Zaštita osobnih podataka



VFS Global mora osigurati sve tehničke i organizacijske sigurnosne mjere potrebne za zaštitu osobnih podataka te ih može koristiti samo u svrhu obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva, kako stoji u dodatku 7. Pravilnika o vizama. Također, mora brisati podatke koje prikupi „najkasnije sedam dana nakon njihova prijenosa i osigurati da se zadrže samo podaci o imenu i podaci za kontakt podnositelja zahtjeva s ciljem zakazivanja termina, kao i broj putovnice, do vraćanja putovnice podnositelju zahtjeva te da se izbrišu pet dana nakon toga“.

Diplomatske misije/konzularni uredi nadziru, kaže se, provedbu ugovora, a radi provjere obavljanja djelatnosti, vanjski pružatelj usluga mora omogućiti ovlaštenom osoblju DM/KU pristup njegovim prostorijama, u svako doba, bez prethodne najave.

Ugovor s VFS Global podrazumijeva, kako su nam odgovorili iz Ministarstva vanjskih poslova, da ta tvrtka daje obavijesti i upute strankama o uvjetima i postupku izdavanja vize za Hrvatsku, zaprima zahtjeve i pregledava ih te dostavlja na rješavanje u nadležni diplomatskim misijama RH, a nakon obrade zahtjeva, u nadležnom DM/KU preuzimaju se putovnice s vizama ili s odlukom o odbijanju vize i vraćaju strankama.